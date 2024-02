SÃO PAULO, SP 9UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 com o time reserva, na noite desta quarta-feira (31), no estádio Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira poupou os titulares da equipe de olho no jogo contra o São Paulo, no domingo (4), no Mineirão, pela Supercopa do Brasil. Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Piquerez, Raphael Veiga, Zé Rafael e Rony sequer viajaram para Bragança Paulista.

Com a vitória, o Palmeiras foi a 10 pontos e se isolou na liderança do Grupo B do Paulistão; já o Red Bull Bragantino permaneceu com 4 pontos no Grupo C, mas ainda é líder do grupo pelo desempenho ruim de Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira.

O time de Abel Ferreira volta a campo no domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo pela Supercopa. No mesmo dia, mas às 11h, o Bragantino visita o Santo André, pelo Paulistão, no estádio Bruno José Daniel.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Lucas Cunha (Jadsom), Léo Ortiz, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Helinho (Thiago Borbas); Vitinho (Talisson) e Eduardo Sasha (Laquintana). T.: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Vanderlan, Luan, Naves e Garcia; Aníbal Moreno, Fabinho (Gabriel Menino) e Jhon Jhon (Murilo); Caio Paulista (Richard Ríos), Luis Guilherme (Estevão) e Breno Lopes (Flaco López). T.: Abel Ferreira.

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa

VAR: Marcio Henrique de Goias

Gols: Flaco López, aos 43 minutos do 2º tempo

Amarelos: Juninho Capixaba (RBB), Fabinho, Garcia e Gabriel Menino (PAL)