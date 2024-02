RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol voltou a ser titular do Flamengo e precisou de 45 minutos para mandar um recado: está disposto a virar a página após um ano ruim. Ovacionado pela torcida do início ao fim e abraçado por Belém, o camisa 10 fez valer a primeira oportunidade como titular com Tite, deixou sua marca na vitória por 2 a 0 contra o Sampaio Corrêa, e encerrou um jejum incômodo.

Gabi entrou em campo cercado por mais de 40 crianças. Os outros jogadores tinham bem menos torcedores mirins em volta. A cena chamou a atenção e mostrou o tamanho da idolatria ao atacante.

O camisa 10 foi, de longe, o mais celebrado na passagem por Belém. No hotel, teve o nome cantado enquanto saudava a multidão do lado de fora. No estádio, foi ovacionado em vários momentos, inclusive quando deu um drible ainda no primeiro tempo.

O jogador declarou o amor pela torcida e pelo Flamengo. Gabigol segue em um impasse sobre a renovação de contrato com os dirigentes do clube. Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel acompanharam ao vivo a noite especial do jogador.

Todos os olhares no Mangueirão estavam voltados para o atacante, Esse foi o primeiro jogo dele como titular desde a chegada de Tite ao comando do Flamengo. A última vez que começou jogando foi em 17 de setembro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Gabigol ainda encerrou um jejum indigesto de gols. Eram cinco meses sem balançar a rede e seis meses sem marcar com a bola rolando.

Belém é um lugar especial para o atacante. Ele voltou ao Mangueirão após oito anos e foi lá que, em 2015, ele marcou dois gols na vitória da seleção brasileira olímpica sobre os Estados Unidos. Era o encerramento da preparação da equipe para a Rio 2016.

"Tenho me sentido em casa, é sempre bom jogar aqui. Joguei outras vezes com a Seleção. Sempre pude fazer gol aqui. É um lugar que me traz sorte e que gosto bastante. Muito feliz pelo carinho da torcida. É inexplicável o amor que tenho por eles e pelo Flamengo. Espero que a gente possa fazer um grande ano", disse o jogador.

TREINOS E CARACTERÍSTICA

A forma como aconteceu o gol relembrou características antigas do jogador. Gabigol apareceu no "facão" após passe de Arrascaeta e voltou a brilhar com a dupla que fez sucesso nos últimos anos.

O trabalho de finalização vinha sendo uma prioridade da comissão. Gabi se juntou a Matheus Bachi, auxiliar e filho de Tite, nos trabalhos específicos para atacar espaços e ser mais eficiente. Além da parte física, o atacante busca retomar a confiança para brigar pela vaga no time.