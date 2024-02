SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história, o Real Madrid terá dois patrocínios em sua camisa.

O Real Madrid fechou acordo com a empresa de tecnologia HP, segundo o jornal AS. O clube fará anúncio oficial sobre a parceria nesta sexta-feira (2), e já divulgou teasers em suas redes sociais antecipando que terá uma novidade.

A HP pagará 70 milhões de euros (R$ 373 milhões na cotação atual) por ano ao Real Madrid, segundo a publicação. A empresa norte-americana estampará as mangas da camisa do clube espanhol.

O novo patrocínio não interfere no acordo com a Fly Emirates. A empresa dos Emirados Árabes Unidos permanecerá ocupando o espaço principal no uniforme do Real.

Somando o valor pago por patrocinadores e pela fornecedora de material esportivo, o Real arrecadará 257,6 milhões de euros (R$ 1,37 bilhão) por ano. O clube recebe 70 milhões de euros (R$ 373 milhões) da Fly Emirates e mais 117,6 mi de euros (R$ 626,9 mi) da Adidas por temporada.

A quantia ganha com a camisa é a maior da história do Real Madrid. O presidente Florentino Pérez identifica as oportunidades de patrocínio como uma forma de manter a arrecadação do clube espanhol em patamar similar a Manchester City e PSG.

O Real espera alcançar arrecadação de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões) por temporada. Um dos importantes pilares desse projeto é a reforma do Santiago Bernabéu, que deve ser finalizada ainda neste ano.