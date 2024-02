Neste sábado (3), o JF Vôlei vai enfrentar o Araucária Vôlei pela Superliga B 2024, às 19h, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora.

A equipe juiz-forana vem de vitória fora de casa contra o Manaus Vôlei e busca seus primeiros pontos jogando no ginásio municipal.

As entradas podem ser adquiridas online ou presencialmente na portaria do ginásio, no dia do jogo. Os ingressos têm o valor de R$22 a inteira e R$12 a meia entrada. Além disso, também estão disponíveis os ingressos JF Experience, pelo valor de R$102 a inteira e R$52 a meia.



Sobre o time da casa

O JF Vôlei é uma equipe de voleibol masculino sediada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 2021, conquistou o título de campeão na Superliga Brasileira de Voleibol Masculino - Série B, garantindo assim sua participação na temporada 2021/22 da Série A.