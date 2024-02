SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está em último do Grupo C, mas só não terminou a 4ª rodada do Paulistão na zona do rebaixamento pelo saldo de gols.

O Alvinegro paulista está em último da chave C, com três pontos. O Mirassol é o líder do grupo, com seis, seguidos pela Inter de Limeira (que ultrapassou o Timão) e pelo Red Bull Bragantino, ambos com quatro.

O clube do Parque São Jorge tem a quarta pior campanha de todo o Estadual até o momento. No final da primeira fase, os dois times que tiverem a menor pontuação cairão para a série A2.

O Corinthians tem a mesma pontuação de Portuguesa e Ituano, mas se livra da zona da degola pelo saldo - o dos comandados por Mano Meneses é de -2, enquanto os dos outros é de -3 e de -6, respectivamente. O Santo André, com dois pontos, é o lanterna geral.

O time 30 vezes campeão paulista tinha chance de terminar a rodada no Z2. Para isso, precisava de uma combinação de resultados: empate em Novorizontino x Ituano, e vitória da Inter de Limeira e Santo André. Apesar de a Inter ter vencido seu jogo, contra o São Bernardo, o Ituano foi derrotado pelo Novorizontino, e o Santo André, pelo Botafogo-SP.

O Corinthians volta a campo na manhã do domingo (4). A equipe recebe o Novorizontino, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília).