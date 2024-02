RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Pablo, que estava no Flamengo. O jogador assinará vínculo por empréstimo de uma temporada.

Pablo está fazendo exames médicos e vai ser anunciado em breve. O time alvinegro ultrapassou o Corinthians no mercado, e fechou com o reforço.

O Glorioso vai pagar a maior fatia do salário do zagueiro. O jogador pode ser vendido a qualquer momento durante o empréstimo e, caso isso aconteça, o Botafogo fica com uma taxa de vitrine. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

O clube de General Severiano entendia a necessidade de reforçar o setor defensivo. A boa relação de John Textor, dono da SAF do Alvinegro, com Landim, presidente do Flamengo, pesou na negociação.

Pablo vai ser a sétima contratação do Botafogo para 2024. Até aqui, o clube anunciou o goleiro John, os zagueiros Alexander Barboza e Lucas Halter, e os atacantes Jeffinho, Savarino e Luiz Henrique.

O Corinthians também tinha interesse em Pablo. As negociações entre as partes chegaram a um estágio avançado, mas o cenário mudou com a proposta do Botafogo.

