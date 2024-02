RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferj convocou Vasco e Flamengo para um debate sobre a arbitragem do clássico de domingo (4), pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

A federação vai apresentar aos clubes uma lista com as informações dos árbitros. Vasco e Flamengo vão poder opinar sobre os nomes.

Caso exista um consenso em torno de algum dos árbitros apresentados, ele será escalado. Caso contrário, o debate será um filtro anterior para, depois, haver o sorteio.

O encontro vai acontecer na tarde desta sexta-feira (2), na sede da Ferj. O clássico entre Vasco e Flamengo será o primeiro da temporada no Rio de Janeiro.

O Cruz-Maltino já fez reclamação formal à Ferj quanto à arbitragem neste Estadual. Após o duelo com o Bangu, o clube pediu que Tarcizo Pinheiro Caetano não volte a atuar em partidas do time ? o árbitro foi enviado à "reciclagem". Já João Marcos Gonçalves Fernandes foi afastado do Carioca 2024 após a Ferj verificar falhas em Nova Iguaçu e Vasco.