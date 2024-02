SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e São Paulo se enfrentam no domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela Supercopa do Brasil. Quem vencer a partida ganhará troféu, uma boa premiação e ainda terá o gosto de ganhar um jogo que vale título contra um de seus maiores rivais.

Mas a conquista da Supercopa pesa para a temporada? O UOL apurou como os clubes estão tratando a competição.

PALMEIRAS: ABEL BUSCA BICAMPEONATO E VALORIZA A COMPETIÇÃO

Jogadores do Palmeiras são obcecados por qualquer conquista. O elenco alviverde, que está junto há muitas temporadas, pegou gosto de estar no topo e qualquer nova taça é valorizada.

'Ano passado já foi, agora é subir a montanha novamente.' Esse é o discurso de Abel Ferreira para o seu elenco. O Palmeiras venceu três títulos no ano passado (Supercopa, Paulistão e Brasileirão) e quer ir por mais para a temporada de 2024.

Abel e o próprio elenco do Palmeiras valorizaram a conquista da Supercopa no final da temporada de 2023. Em mais de uma ocasião, o treinador e alguns jogadores foram questionados sobre a importância dos títulos em 2023 e fizeram questão de lembrar que são três títulos com a Supercopa.

Resultado não mudará em nada o planejamento do ano do Palmeiras. O clube ainda busca fechar o elenco para buscar o título nas outras competições do ano (Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores).

SÃO PAULO: BUSCA PELA TAÇA PARA DAR TRANQUILIDADE A CARPINI

São Paulo acredita que a conquista da Supercopa pode dar moral para a temporada de 2024. Este é o primeiro trabalho de Carpini em um gigante do futebol brasileiro, e um título logo no início do ano pode ajudar, e muito, no início de trabalho.

Resultado da Supercopa não interfere em nada sobre avaliação de Carpini. A diretoria do Tricolor entende que a equipe está jogando muito bem e acabou de quebrar um tabu histórico: quase 10 anos (e 18 jogos) sem nunca ter vencido o Corinthians dentro da Neo Química Arena.

Hoje, o mais importante é ver Carpini sendo testado em jogos desse tamanho. Dorival Jr mostrou sua importância ao conquistar a Copa do Brasil superando Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e Carpini terá chances de mostrar que pode fazer o mesmo.