SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anunciado pelo Corinthians, Pedro Raul é a nova esperança de gols no Alvinegro. No entanto, o centroavante não foi o principal sinônimo de bolas na rede em seu último clube.

O goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo, é o artilheiro do Toluca em 2023/24. O arqueiro é responsável pelas cobranças de pênalti no clube mexicano. O brasileiro tem sete gols marcados na temporada, com taxa de conversão de 100% nas penalidades.

Pedro Raul ocupa a quinta posição no ranking de artilheiros do Toluca na temporada. O centroavante balançou as redes em quatro ocasiões, duas vezes na Leagues Cup ?disputada em julho e agosto de 2023? e duas vezes em partida contra o Pachuca, pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.

A média de gols por jogo de Volpi é superior à de Pedro Raul. O goleiro tem 25 partidas na temporada (0,28 gol p/j), enquanto o centroavante entrou em campo 19 vezes (0,21 gol p/j). Contudo, o novo reforço do Corinthians precisou de menos minutos para marcar ?224,7 contra 321,4 do arqueiro.

Pedro Raul vinha atuando como reserva no Toluca. O centroavante só jogou 90 minutos completos três vezes no clube mexicano, e não faz nenhum gol desde setembro.

PEDRO RAUL NO CORINTHIANS

O Corinthians vai pagar U$ 5 milhões (quase R$ 24,85 milhões na cotação atual) ao Toluca por 100% dos direitos econômicos do atacante. O pagamento será dividido em quatro parcelas: duas em 2024 e duas em 2025.

A multa rescisória do atleta é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional. O Toluca terá 20% de mais-valia sobre uma eventual venda futura.

O contrato é válido até 31 de dezembro de 2028. Pedro Raul já apareceu no BID e está apto para estrear contra o Novorizontino, no domingo, pelo Campeonato Paulista.