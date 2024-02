SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dupla Cazares e Otero estão tendo a boa influência do capitão Rincón no dia a dia do Santos.

Carille observa de perto Otero. Ele que pode seguir como titular contra o Guarani, neste domingo (4) na Vila Belmiro, às 18h, pelo Campeonato Paulista. O poder de decisão do venezuelano tem chamado a atenção do treinador.

Rincón "adotou" a dupla de estrangeiros, que está agradando a diretoria e o treinador Fábio Carille. O capitão tem tido mais contato no dia a dia com os jogadores e os influencia positivamente.

Com dicas e conversas, Rincón está ajudando Otero e Cazares a se ambientarem no Peixe. Recém-chegados, os dois estão se sentido à vontade e tem agradado Carille nos treinos, sobretudo no quão se mostram ativos nos coletivos.

Otero, aliás, jogou com o Rincón na seleção venezuelana e é velho conhecido. Ele já tinha uma boa relação com o volante e a chegada ao Santos o aproximou ainda mais.

Otero e Cazares se mostram disciplinados no CT Rei Pelé e ambos chamam a atenção pela qualidade nas atividades. Os jogadores tiveram parceria no Atlético-MG e Corinthians.

A boa impressão da dupla satisfaz a diretoria, que optou por cláusulas de segurança e respaldo pensadas no histórico de indisciplina dos jogadores. Ambos assinaram um vínculo que constam multa ou advertência em caso de faltas e ingestão de bebidas alcoólicas, por exemplo.

O Santos contratou Cazares e Otero com vínculo de uma temporada e salário abaixo do mercado. Ambos recebem cerca de R$ 50 mil mensais.