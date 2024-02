RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo disputa o Carioca de 2024, mas a torcida viveu um replay da temporada passada. O Alvinegro teve a vantagem de 2 a 0 no placar, mas o Nova Iguaçu arrancou o empate no fim do jogo na tarde deste sábado (3).

Carlinhos foi o autor dos dois gols do time da Baixada Fluminense e chegou a cinco, saltando para o topo da lista da artilharia do torneio. Lucas Halter e Eduardo marcaram para a equipe de Tiago Nunes.

Com o resultado, as duas equipes chegaram a 11 pontos, ainda na briga dentro do G4 da Taça Guanabara.

O Alvinegro volta a campo no clássico com o Flamengo, na quarta-feira, no Maracanã. Já o time da Baixada Fluminense recebe o Madureira na quinta-feira.

A preocupação do time de General Severiano ficou por conta de John e Jeffinho, reforços para a temporada. O goleiro deixou o campo acusando fortes dores musculares ainda antes do intervalo, e o atacante sentiu nos minutos finais e teve de ir para o vestiário antes do fim da partida - o Botafogo já havia feito todas as substituições e terminou com um jogador a menos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de equilíbrio entre Botafogo e Nova Iguaçu, com as duas equipes tendo espaço e presença no campo ofensivo, mas com o alvinegro criando tramas mais perigosas ao adversário.

O time da Baixada Fluminense chegou a ter mais posse de bola, mas o Glorioso se acertou na reta final e fez pressão, até que abriu o placar com Lucas Halter.

As equipes voltaram modificadas para a etapa final, e, no caso do Botafogo, Junior Santos foi colocado como centroavante, enquanto Jeffinho substituiu Tiquinho. O ritmo do duelo se mostrou mais baixo, preso às intermediárias.

O cenário mudou com um avanço de Júnior Santos pela direita que terminou em pênalti. Na cobrança, Eduardo ampliou. A resposta, porém, foi rápida. No lance seguinte, Carlinhos fez para o Nova Iguaçu. Na reta final, o Botafogo recuou e viu o adversário ganhar espaço. Carlinhos aproveitou cruzamento e arrancou o empate no fim do jogo.

Lances importantes

Polêmica! Aos 18 minutos do 1º tempo, Marlon Freitas acionou Tiquinho Soares na grande área. Sem marcação, o centroavante driblou o goleiro Fabrício Santana e caiu após chegada de Sergio Raphael. O Botafogo reclamou de pênalti.

Quase. Aos 22 minutos do 1º tempo, Hugo cobrou escanteio e Tiquinho cabeceou forte, mas a bola saiu por cima do travessão.

Por cima! Aos 23 minutos do 1º tempo, Xandinho recebeu na ponta direita, cortou para o meio e bateu forte de canhota, mas mandou por cima do gol.

Espalma. Aos 40 minutos do 1º tempo, Júnior Santos aproveitou rebote de escanteio e chutou forte. Fabrício fez a defesa.

1x0. Aos 44 minutos do 1º tempo, Hugo cobrou falta para a área e Lucas Halter, de cabeça, balançou a rede.

2x0. Aos 22 minutos do 2º tempo, Júnior Santos avançou pela esquerda e foi derrubado na área. O pênalti foi marcado após revisão no VAR. Na cobrança, Eduardo ampliou para o Alvinegro.

2x1. Aos 23 minutos do 2º tempo, Sérgio Raphael fez a ligação direta, Bastos falhou e a bola sobrou para Carlinhos. O atacante avançou e bateu cruzado para diminuir a vantagem do Glorioso.

2x2. Aos 43 minutos do 2º tempo, uma falta foi cobrada pela direita e Carlinhos se esticou para desviar para o gol e empatar o duelo

FICHA TÉCNICA





BOTAFOGO 2 X 2 NOVA IGUAÇU

Competição: Campeonato Carioca

Local: Bezerrão (DF)

Data e hora: 3 de fevereiro de 2024, às 16h

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Júlio César Souza Gaudêncio

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Bastos, Danilo Barbosa (BOT); Xandinho, Carlinhos, Fernandinho, João Victor, Gabriel Pinheiro, Ronald (NIG)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lucas Halter, do Botafogo, aos 44'/1T; Eduardo, do Botafogo, aos 22'/2ºT; Carlinhos, do Nova Iguaçu, aos 23'/2ºT; Carlinhos, do Nova Iguaçu, aos 34'/2ºT

Botafogo: John (Gatito); Tchê Tchê (Newton), Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Kayque), Marlon Freitas e Eduardo (Raí); Tiquinho Soares (Jeffinho), Júnior Santos e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Cayo Tenório (Yan Silva), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho (Ronald), Albert, Xandinho (Lucas Campos) e Yago Ferreira (João Victor); Carlinhos e Bill (Emerson Carioca). Técnico: Carlos Vitor