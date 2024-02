SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter dominou, contou com uma pintura de um jovem atacante vindo do banco de reservas e bateu o Caxias por 2 a 0, no Beira-Rio, na 5ª rodada do Gaúchão.

Lucca marcou os dois gols da vitória, sendo um deles de bicicleta (assista abaixo). Acionado no segundo tempo, o jogador de 20 anos foi decisivo e balançou a rede duas vezes em 15 minutos.

O Colorado chegou a dez pontos e assumiu a liderança provisória, enquanto o Caxias estagnou em cinco, ficando em sétimo. O Grêmio, que tem nove, enfrenta o Avenida às 19h (de Brasília).

As equipes voltam a campo no meio da semana. O Inter visita o Santa-Cruz-RS na quarta (7), às 21h30, enquanto o Caxias enfrenta o Guarany de Bagé às 19h do dia seguinte.

Como foi o jogo

O Inter encurralou o Caxias no primeiro tempo, mas parou na retranca. A equipe colorada não conseguiu furar a defesa adversária, apesar de controlar as ações e de não dar espaços. A falta de efetividade do time no ataque incomodou o técnico na lateral de campo.

Coudet mexeu no time na volta do intervalo, e Lucca saiu do banco para decretar a vitória. O time melhorou e o atacante de 20 anos fez dois golaços, o primeiro sendo pintura de bicicleta, levando o Beira-Rio ao delírio.

Gols

1x0: Aos 8' do segundo tempo, Wanderson fez fila pela esquerda, invadiu a área e cruzou. De costas para o gol, Lucca dominou levantando de coxa e emendou uma bicicleta para inaugurar o placar.

2x0: Aos 15', Valencia foi lançado na velocidade, dividiu com defensor e a sobra ficou com Lucca. O camisa 45 limpou a marcação e tocou na saída do goleiro para fazer o seu segundo na partida.