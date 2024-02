SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Liverpool por 3 a 1 neste domingo (4), no Emirates Stadium, pelo Campeonato Inglês. Martinelli, Saka e Trossard marcaram para os Gunners; Magalhães, contra, fez para os Reds.

Com o resultado, o Arsenal fica a dois pontos do líder Liverpool no Inglês.

Como foi o jogo

O Arsenal impôs o ritmo de jogo desde o começo, sempre buscando construir com passes curtos até que a bola chegasse em Odegaard.

O Liverpool ganhou intensidade após levar o primeiro gol e foi para cima, igualando o placar e as ações.

A partida ficou marcada por falhas defensivas dos dois times, ocasionando o primeiro gol do Liverpool, além do segundo e terceiro do Arsenal.

Os brasileiros Gabriel Magalhães e Alisson estiveram envolvidos nos lances.

Gabriel Martinelli, por outro lado, fez boa partida, mas foi substituído e pareceu descontente com a decisão de Arteta.

Lances Importantes

1x0 - Gol do Arsenal. Os Gunners saíram da defesa ao ataque em velocidade e com passes curtos até que Odegaard achou uma ótima bola para Havertz, que bateu forte, mas Alisson defendeu. Na sobra, Saka só empurrou para a rede, aos 13 do primeiro tempo.

1x1 - Gol do Liverpool. Num lançamento, Saliba e Raya bateram cabeça enquanto Luis Díaz, atento, conseguiu encostar na bola. Ela pegou no braço de Gabriel Magalhães e morreu dentro do gol, aos 47 do primeiro tempo.

2x1 - Gol do Arsenal. Após lançamento da defesa, Van Dijk e Alisson confundiram as ações e deixaram a bola no pé de Gabriel Martinelli, na entrada da área e com o gol aberto, e o atacante brasileiro não perdoou, dando nova vantagem aos Gunners aos 21 do segundo tempo.

3x1 - Gol do Arsenal. Trossard driblou bem Elliot, invadiu a área e bateu rasteiro. A bola parece desviar em Van Dijk antes de passar no meio das pernas de Alisson, aos 46 do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

ARSENAL 3 x 1 LIVERPOOL

Data: 04/02/2024

Local: Emirates Stadium

Hora: 13h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Joe Gomes (LIV), Ben White (ARS), Konaté (LIV, dois), Gabriel Magalhães (ARS), Kiwior (ARS), Darwin Núñez (LIV), Saliba (ARS), Rice (ARS), Havertz (ARS)

Cartões vermelhos: Konaté (LIV, dois amarelos)

Gols: Saka (ARS), aos 13' do 1º tempo (1-0); Gabriel Magalhães (ARS, contra), aos 47' do 1º tempo (1-1); Gabriel Martinelli (ARS), aos 21' do 2º tempo (2-1); Trossard (ARS), aos 46' do 2º tempo (3-1)

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko (Kiwior); Rice, Jorginho e Odegaard; Saka (Nelson), Gabriel Martinelli (Trossard) e Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Robertson), Konaté, Van Dijk e Gomez (Thiago Alcântara); Mac Allister, Gravenberch (Elliot) e Jones; Gakpo (Darwin Núñez), Luis Díaz e Diogo Jota. Técnico: Jurgen Klopp.