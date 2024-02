RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se mostrou favorável a clássicos com torcidas dos dois clubes e pediu que a Supercopa do Brasil, contra o São Paulo, seja "uma semente".

O confronto acontece no Mineirão, em Minas Gerais. Em São Paulo, os clássicos têm torcida única desde 2016, por determinação do poder público.

"O futebol é um espetáculo, e um espetáculo só é completo quando tem as duas torcidas. Que esse exemplo seja uma semente para que as autoridades reflitam que o melhor para o futebol são as duas torcidas", disse Leila Pereira, ao SporTV

O que ela disse?

Clássico com duas torcidas.

"Eu sou uma entusiasta. O futebol é um espetáculo, e um espetáculo só é completo quando tem as duas torcidas. Que esse exemplo seja uma semente para que as autoridades reflitam que o melhor para o futebol são as duas torcidas. Há o problema da violência? Sim. Mas como se coíbe a violência? Com punição. Sem punição, pode ser torcida única ou duas torcidas que não vai acabar com a violência. Mas acho que tem de ter punição não para o clube, mas para o CPF, para a pessoa, para aquele que cometeu a violência. Às vezes, o clube fica impotente. Como vou coibir a violência? Quem tem de coibir são as autoridades públicas; Mas espero que, com esse espetáculo de hoje, as autoridades possam refletir melhor para que possamos ter esse espetáculo em São Paulo".

Conversa com Julio Casares, presidente do São Paulo, antes do jogo.

"Foi uma conversa muito amistosa. O Julio é um grande amigo de longa data, conheço antes de ser presidente do São Paulo. A conversa foi o que a gente sempre conversou. O importante é a rivalidade dentro de campo. Fora de campo, tenho respeito pelo trabalho dele e tenho certeza que ele tem grande respeito pelo nosso trabalho".