SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Palmeiras na Supercopa nos pênaltis e não deixou barato o triunfo sobre o rival com provocações de jogadores ou nas redes.

Após o título, o Tricolor postou um vídeo com o zagueiro Arboleda mandando o torcedor palmeirense embora. Na postagem, o equatoriano aponta para a arquibancada e diz "quem não for são-paulino, pode ir embora".

Nas redes, o clube aproveitou também para provocar Caio Paulista. O Tricolor relembrou uma postagem antiga do jogador para cutucar o lateral que trocou o São Paulo pelo Palmeiras após o final da última temporada.

Já deixando o estádio, o atacante Luciano passou com a taça da Supercopa no 'bonde do Rafinha' e, em frente à sala de imprensa, mandou um xingamento ao clube rival. Enquanto Rafinha puxava a música que criou após o título da Copa do Brasil, Luciano soltou a provocação: 'tomar no c... porco".