SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil vai participar da Copa do Mundo de veteranos, e terá entre seus representantes Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

A Inglaterra sediará o torneio em junho, em que apenas jogadores com mais de 35 anos poderão participar. As informações são do jornal inglês, DailyMail.

Pelo Brasil, é especulada a participação de Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo - ex-vencedores do Bola de Ouro, além de Cafu e Roberto Carlos.

As últimas oito seleções campeãs do mundo irão participar, são elas: Inglaterra, Argentina, Brasil, França, Alemanha, Itália, Espanha e Uruguai.

São elegíveis para o torneio apenas jogadores que tenham atuado por suas seleções ou disputado mais de 100 jogos nas primeiras divisões de seus países.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

As partidas terão 70 minutos ao invés de 90 e ocorreram em formato mata-mata. Em caso de empate a disputa vai para os pênaltis.

18 jogadores serão "convocados" e não haverá limite de substituição. Cada equipe terá direito à técnico, preparador físico e médico.

O torneio se chamará EPG Cup, pois é organizado pelo Elite Players Group (Grupo de Jogadores de Elite - EPG), grupo formado, no ano passado, por ex-jogadores de futebol e empresários esportivos.

Os capitães das equipes, serão os membros fundadores da organização: Emerson (Brasil), Steve McManaman (Inglaterra), Esteban Cambiasso (Argentina), Christian Karembeu (França), Kevin Kuranyi (Alemanha), Marco Materazzi (Itália), Michel Salgado (Espanha) e Diego Lugano (Uruguai).

O torneio será realizado na janela entre o fim da Liga dos Campeões, em 1º de junho, e o início da Eurocopa 2024, em 14 de junho.

Tags:

Jornal