SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes se pronunciou pouco depois de ter sido demitido pelo Corinthians, nesta segunda-feira (5).

Mano destacou que a nova diretoria tomou a decisão 33 dias depois de ter assumido o clube. O presidente Augusto Melo optou por demitir Mano após ter bancado a permanência do técnico com a derrota para o Novorizontino.

O treinador de 61 anos agradeceu ao torcedor e aos profissionais do time pelos cinco meses de trabalho. Ele foi contratado no final de setembro do ano passado para substituir Vanderlei Luxemburgo e estancar a crise na época.

"A nova direção do Corinthians, 33 dias após assumir o clube, decidiu pela interrupção do nosso trabalho. Agradeço ao torcedor corinthiano que sempre foi muito carinhoso e respeitoso comigo e com a minha equipe. E também a todos os profissionais que estiveram comigo nesses 5 meses de trabalho. 'Sempre em frente!' Abraços", afirmou Mano, pelo Instagram;

FIM DA 3ª PASSAGEM DE MANO

O treinador foi demitido nesta segunda-feira após quatro derrotas seguidas. O Corinthians só venceu o primeiro jogo da temporada, contra o Guarani.

Ele não resistiu à pressão e caiu um dia após ter perdido para o Novorizontino em plena Neo Química Arena. O time alvinegro paulista levou um hat-trick de um jogador que passava por um jejum de gols de quase um ano.

Mano deixa o comando do Corinthians em sua terceira passagem. Ao todo, o treinador de 61 anos teve 142 vitórias, 69 empates e 56 derrotas pelo clube do Parque São Jorge, tendo conquistado três títulos: Brasileirão Série B (2008), Copa do Brasil (2009) e Paulistao (2009).

Além dele, saíram o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares. O clube informou em nota que o auxiliar Thiago Kosloski comandará as atividades do dia com o elenco.

CRISE NO COMEÇO DE TEMPORADA

O Corinthians está na zona do rebaixamento do Paulistão. Com apenas três pontos, a equipe tem a segunda pior campanha geral, ficando à frente apenas do Santo André e levando a pior no saldo de gols para a Portuguesa ?que teve o jogo da 5ª rodada, contra o Palmeiras, adiado pela Supercopa do Brasil.

A decisão da demissão foi tomada depois de Augusto Melo ter bancado o treinador. Depois da partida deste domingo (4), o presidente do Corinthians chegou a dizer que Mano tinha contrato até 2025 e que estava trabalhando para que o técnico tivesse "condições melhores de trabalho".

A contratação de Mano, no entanto, não foi feita pela atual diretoria. Na época em que Mano foi anunciado, o grupo de Augusto Melo, então candidato da oposição à presidência do Corinthians, criticou a forma como o técnico foi escolhido por Duilio Monteiro Alves antes da eleição. Em nota, Augusto disse que o técnico "não seria sua prioridade" como opção para o cargo, embora o respeitasse.

NOME COGITADO

O técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo, é o favorito para assumir o cargo. O colunista Samir Carvalho apurou que a diretoria corintiana já se reuniu com Zanardi, no Parque São Jorge, antes mesmo da demissão formal de Mano Menezes.

Porém, Zanardi não poderá comandar o Corinthians no Paulistão caso seja oficializado. O inciso 3º do artigo 26 do regulamento específico da atual edição estabelece que "é vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista da temporada de 2024".