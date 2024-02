O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos vai receber nesta quinta-feira (8), às 20h, os times JF Vôlei e Sada Cruzeiro, que competem pela Superliga B 2024, em Juiz de Fora.

O time da casa vem de vitória contra o Araucária Vôlei e busca manter a sua boa sequência jogando no ginásio municipal.



Ingressos

Os interessados podem adquirir os ingressos de forma online, ou presencialmente na portaria do ginásio, no dia do jogo. As entradas têm o valor de R$22 a inteira e R$12 a meia entrada.

Além disso, também estão disponíveis os ingressos JF Experience de R$102 a inteira e R$52 a meia.