- Bia Haddad vence estreia e avança às oitavas do WTA 500 de Abu Dhabi

A tenista brasileira Beatriz Haddad avançou às oitavas do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) ao vencer nesta segunda-feira (5) a chinesa Xiyu Wang por 2 sets a 0. Atual número 13 do mundo, a paulistana sobrou em quadra diante da chinesa (60ª), fechando o primeiro set em 6 a 2. Na parcial seguinte, a asiática se recuperou e abriu 0/3. Pressionada, Bia reagiu, empatou e a definição do set foi para o tie-break (set decisivo). Mais uma vez, Xiyu Wang ficou à frente do placar (4 a 2), mas durou pouco: Bia fez uma sequência de cinco pontos, vencendo o tie-break por (7/4).

Big serve to close it out ????



No.6 seed Beatriz Haddad Maia moves past Wang in her opening match!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/u3OoYbJIU9 — wta (@WTA) February 5, 2024

Nas oitavas, a brasileira enfrentará a vencedora da partida entre a polonesa Magda Linette (37ª) e a filipina Alexandra Eala (187ª ), de 18 anos. Antes, Bia Haddad estreia ao lado da conterrânea Luisa Stefani na chave de duplas, às 4h (horário de Brasília) desta terça (6). Elas encaram a parceria da cazaque Anna Danilina com a ucraniana Nadiia Kichenok.

"Animada para a estreia amanhã (6) e de formar uma dupla totalmente brasileira com a Bia. Faz tempo que não jogamos juntas, então estou super empolgada para começar o torneio aqui e ir pra cima. Estamos treinando bem nos últimos dias, melhorando e aperfeiçoando tudo o que deu para tirar da gira da Austrália", revelou Stefani, referindo-se a sua participação no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.

Tags:

Beatriz Haddad | duplas | Esportes | Luisa Stefani | Simples | Têni | WTA 500 de Abu Dhabi