ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um início complicado, saindo atrás no placar, o Manchester City mostrou resiliência para vencer o Brentford fora de casa por 3 a 1, nesta segunda-feira (5), em jogo que fechou a 23ª rodada do Campeonato Inglês.

Phil Foden foi o grande destaque do jogo, marcando os três gols da virada do City. Antes, Maupay abriu o placar para Brentford.

A vitória foi importante para o City, que agora só depende das próprias forças para assumir a liderança do Campeonato Inglês. A equipe comandada por Guardiola está na vice-liderança da competição, com dois pontos a menos que o Liverpool (51 a 49), e uma partida a mais para disputar.

O Brentford confirmou o momento ruim na competição. A equipe perdeu sete dos últimos oito jogos e agora é o 15º colocado, com 22 pontos, apenas três a mais que o Everton (18º), que abre a zona de rebaixamento.

O City volta a campo no próximo sábado (10), quando recebe o Everton na sequência do Inglês. O Brentford visita o Wolverhampton no mesmo dia.

COMO FOI O JOGO

O Manchester City dominou amplamente as ações no início da partida, mas não conseguiu superar Flekken, que garantiu o zero no placar até os 27 minutos. Foi então que o arqueiro holandês brilhou no ataque: ele cobrou um tiro de meta que virou assistência para Maupay abrir o placar para os anfitriões.

De tanto insistir, Manchester City é premiado antes do intervalo. Nos acréscimos do primeiro tempo, a defesa do Brentford afastou mal um cruzamento e a bola sobrou com Foden, que bateu no contrapé de Flekken. A esta altura, o goleiro tinha feito nove defesas, mas não conseguiu evitar a igualdade.

Foden brilha e garante a vitória do City. No começo da segunda etapa, Foden aproveitou ótimo cruzamento de De Bruyne e virou o jogo. O atacante inglês ainda marcou mais um aos 25 minutos e deu tranquilidade aos visitantes, que continuaram controlando o jogo.