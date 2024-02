RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ramon Menezes utilizou um lema de Vítor Pereira para tentar animar o elenco do Brasil após a derrota para o Paraguai por 1 a 0, nesta segunda-feira (5), que complicou a seleção no quadrangular do Pré-Olímpico.

O QUE ACONTECEU

"Não é como começa. É como termina". A frase foi dita aos jogadores no vestiário após a partida.

Tal lema ficou marcado na passagem de Vítor Pereira pelo Flamengo. O treinador português citou essa frase após ser vice da Recopa para o Independiente del Valle, do Equador, em março de 2023.

Ramon acredita que o Brasil pode conseguir a vaga para os Jogos de Paris. O time ainda enfrenta a Venezuela, nesta quinta (8), e a Argentina, no domingo (11). As duas seleções que somarem mais pontos se classificam.

"Primeira coisa que falei com nossos atletas no vestiário é que não é como começa, é como termina. Só depende da gente. Então, temos mais dois jogos, respeitamos muito os adversários, mas temos condições de fazer duas grandes partidas e vencer. É analisar com calma agora para colocar em campo aquilo que a gente enxerga ser o melhor", disse Ramon.