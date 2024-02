SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Philadelphia Eagles será um dos times da primeira partida da NFL no Brasil, que agora já tem data marcada: 6 de setembro.

Adversário dos Eagles e horário do jogo ainda não estão definidos. A NFL divulgará mais detalhes sobre a partida, que será realizada na Neo Química Arena, nos próximos meses, quando a tabela da competição também estiver definida.

"Uma honra para os Eagles". Jeffrey Lurie, CEO e presidente dos Eagles afirmou que o clube está honrado por ter sido escolhido para o primeiro jogo da NFL na América do Sul.

Cinco partidas fora dos Estados Unidos em 2024. Além do jogo no Brasil, a NFL terá quatro jogos pelo mundo: três em Londres, sendo dois no Tottenham Hotspur Stadium e uma em Wembley, e uma em Munique, na Allianz Arena.

Número de partidas fora dos EUA vai aumentar. Na temporada 2025, a NFL fará oito jogos fora do território norte-americano, em um projeto de expandir a liga internacionalmente.

"A decisão da liga de jogar uma partida na semana de abertura da NFL 2024 em São Paulo só mostra como eles estão confiantes no nosso trabalho como cidade-anfitriã", afirma Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo.