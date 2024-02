RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique foi apresentado oficialmente pelo Botafogo nesta terça-feira (6) e se emocionou ao relembrar todas as dificuldades em sua trajetória.

"Um moleque que saiu do Vale do Carangola (em Petrópolis-RJ), sem saber de nada, sem pensar em nada e hoje está sendo o jogador mais caro da história. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, para minha família também. Trabalhamos muito, sofremos muito, choramos muito. Me sinto emocionado porque passei por muitas coisas na vida, muito sofrimento. Me sinto orgulhoso. Deus está me retribuindo e eu estou muito forte para ajudar o Botafogo. Esse clube merece muito estar lá no topo", disse Luiz Henrique.

O atacante também projetou sua estreia contra o Flamengo. O clássico acontece nesta quarta (7), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

"A expectativa está muito boa. Vou fazer de tudo para ajudar. Estrear contra o Flamengo vai ser algo muito bom também. Espero ajudar o Botafogo a sair com a vitória", disse.

Veja outros tópicos:

Fica até quando no Botafogo?: "Eu tenho contrato com o Botafogo, estou focado aqui, quero ajudar muito. Depois, mais para frente, a gente pode falar disso".

Objetivos: "Quero pegar a seleção principal e jogar com Neymar, Raphinha... Então, volto para ajudar o Botafogo e também para tentar pegar uma vaga na seleção".

A escolha pelo Botafogo: "Escolhi o Botafogo pela grandeza, pelo respeito que eles tiveram comigo e o que falaram para mim. Eu e minha esposa conversamos, falamos para voltarmos focados, trabalhar e fazer nossos objetivos".