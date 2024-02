SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola desta terça-feira teve novamente o Corinthians como protagonista. Depois de desistir de Márcio Zanardi por causa do regulamento do Campeonato Paulista, o clube segue na busca por um sucessor de Mano Menezes no comando técnico.

DESTAQUE DO DIA

O Corinthians tem avaliado e discutido internamente nas últimas horas o nome do português António Oliveira, do Cuiabá, para o cargo de técnico. Outra opção analisada é Maurício Barbieri, ex-Vasco, Red Bull Bragantino e nesta terça-feira (6) livre no mercado ?ele tem, há dias, uma proposta do futebol mexicano.

MAIS NOTÍCIAS

Detalhes no contrato de Lázaro

O Palmeiras terá uma cláusula para segurar Lázaro no Mundial de Clubes se esse for o desejo de Abel Ferreira. O jogador vai assinar um contrato de empréstimo até o fim de 2024, mas com a previsão de renovação até o meio de 2025. A ideia é que o clube consiga segurar o atacante para a competição, que será disputada no meio do ano que vem em um formato inédito, envolvendo 32 times de todo o planeta que se reunirão nos EUA.

James "reaparece"

Depois de não viajar com a delegação do São Paulo para Belo Horizonte, o meio-campista James Rodríguez apareceu treinando. O colombiano publicou um vídeo na sua conta oficial do TikTok com lances seus durante atividades no CT da Barra Funda. "Um pouquinho dessa semana. Seguimos", escreveu o jogador na postagem.

Hernani? Agora, não...

O volante Hernani, ex-Athletico-PR que nesta terça-feira (6) atua no Parma, está na mira do Corinthians, mas a situação da equipe italiana dificulta um avanço nas negociações. A diretoria alvinegra chegou a fazer uma consulta pelo jogador de 29 anos, que tem contrato com os europeus até o meio de 2025. O Parma, no entanto, faz jogo duro: o time lidera a Série B do Campeonato Italiano, se vê cada vez mais perto do retorno à elite nacional e "travou" qualquer saída.