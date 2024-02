RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda cadeira do Conselho de Administração da SAF está mexendo com os bastidores do Vasco.

O presidente Pedrinho ainda não bateu o martelo sobre o segundo nome. Uma das cadeiras é ocupada pelo próprio mandatário, e os outros três são indicados pela 777 Partners.

O nome do ex-candidato Julio Brant chegou a ser sugerido, mas a diretoria cogita Flavio Lopes, presidente da Comlurb. O assunto está gerando troca de farpas entre as partes.

A ideia é que o cargo esteja ocupado até março, quando vai acontecer a próxima reunião. O último encontro do Conselho da SAF ocorreu em dezembro, ainda com os representantes da gestão anterior.

O nome de Pedrinho já é garantido no conselho. Já o segundo precisa de uma aprovação do Conselho Deliberativo.

Pedrinho, ao tomar posse, falou em "fiscalizar, cobrar, lutar pelo clube e pelo torcedor". O Vasco tem 30% do futebol, enquanto a 777 Partners os outros 70%.