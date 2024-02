ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo começa a transmitir no próximo domingo (11) a Supercopa Feminina de futebol, torneio que abre a cobertura de futebol feminino na emissora neste ano. As escalas e jogos para transmissão pela foram definidas nesta quarta-feira (7).

As partidas estão marcadas para às 10h30 da manhã. No Rio de Janeiro, Flamengo e Ferroviária-SP se enfrentam no Estádio Luso-Brasileiro, com a narração de Gustavo Villani e os comentários de Paulo Nunes e Renata Mendonça. O jogo será exibido para o Rio e parte da rede.

Em Porto Alegre, Internacional e o Corinthians, atual bicampeão do torneio, medem forças no Beira-Rio em busca de uma vaga na próxima fase, com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Alline Calandrini e Richarlyson. São Paulo e outra parte da rede acompanham a partida.

Para esquentar o clima dos confrontos, o Esporte Espetacular, que excepcionalmente neste domingo começa mais cedo, às 9h, preparou um aquecimento com flashes ao vivo dos dois palcos das partidas e exibe ainda uma matéria especial.

A repórter Amanda Barbosa conta a história do projeto Daminhas da Bola, fundado em 2015 em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e mostra alguns dos pequenos talentos revelados por lá, entre eles a zagueira Tarciane, que hoje defende as cores do Corinthians.

O SporTV, o canal esportivo da Globo, exibe as duas partidas para todo o país. O pré-jogo começa trinta minutos antes de a bola rolar, com as últimas informações das equipes, escalações oficiais e os destaques de cada uma delas.

Quem conta a história de Internacional e Corinthians no SporTV é o narrador Odinei Ribeiro, com os comentários de Dodô e Sergio Xavier. Já no SporTV2, Flamengo e Ferroviária terá narração de Natália Lara e as análises de Carlos Eduardo Lino e Ramon Motta.