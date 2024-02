SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Paulista. Sob olhares de Neymar, o time decolou e aprofundou a crise no rival.

João Schmidt fez o único gol da partida, aos 23 minutos da etapa inicial. Contratado para a nova temporada, ele fez o seu primeiro gol pelo Alvinegro praiano.

O Santos foi a 15 pontos e disparou na liderança do Grupo A. O time comandado por Fábio Carille tem a melhor campanha do Estadual no momento ?Palmeiras e São Paulo não jogaram na 5ª rodada por causa da Supercopa do Brasil.

Já o Corinthians, empacado nos três pontos, amarga não só a lanterna do Grupo C como também o Z2. Com o auxiliar Thiago Kosloski no comando após a demissão de Mano Menezes, o clube do Parque São Jorge teve a tão esperada estreia de Rodrigo Garro, mas perdeu a quinta partida seguida.

As equipes voltam a campo no domingo (11). O clube do Parque São Jorge recebe a Portuguesa às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, enquanto o Peixe visita o Mirassol, às 18h.

O Santos voltou a vencer o Corinthians após quatro jogos ?três deles sendo na Vila. O último triunfo havia sido em julho de 2022.

SANTOS

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Otero (Pedrinho) e Cazares (Nonato); Guilherme e Willian Bigode (Morelos). T.: Fabio Carille

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley (Yuri Alverto), Pedro Raul (Matias Rojas) e Romero (Gustavo Mosquito). Auxiliar técnico: Thiago Kosloski

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 7 de fevereiro de 2024, as 19h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua

VAR: Vinicius Furlan

Público: 13.861

Renda: R$ 883.595,00

Amarelos: Pedro Raul, Joaquim, Maycon, Fagner, Romero, Pituca

Vermelho: Não houve

Gol: João Schmidt, aos 23'/1ºT