SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (BH) alfinetou o atacante do Flamengo, durante um evento no Minascentro, nesta quinta-feira (8), para anunciar investimentos em Belo Horizonte.

Corintiano, Lula afirmou que tinha sorte pois "Gabigol perde mais gol do que marca".

Isso porque sua esposa é flamenguista, e para ele, se a mira do atacante fosse melhor, o sofrimento dele seria maior.

O presidente ainda disse que o Corinthians está quase no limbo.

Lula falava sobre a importância do Brasil ter uma relação civilizada entre seus governantes, quando deu o exemplo dele e da esposa que torcem para times diferentes. O governador de Minas Gerais Romeu Zema é de outro partido (Novo).

Ele também afirmou que, em Minas, torce para o Cruzeiro, mas sabe que a maioria dos mineiros é atleticano.

CONFIRA O QUE LULA FALOU:

Gabigol perde muito gol: "A Janja é flamenguista e eu sou corintiano. Então, você vê o sofrimento que eu estou com o Corinthians quase no limbo e ela com o Flamengo dela cheio de coisa. Até contratou o Tite. A minha sorte é que o Gabigol perde mais gol do que marca. Então, estou tranquilo".

Torcedor do Cruzeiro: "Dois políticos podem ser de partidos diferentes, ser de religiões diferentes. Torcer, aqui em Minas Gerais, para times diferentes. Por exemplo, eu sei que a maioria de mineiro é atleticano, mas eu torço para o Cruzeiro".

Motivo da escolha pelo Cruzeiro: "Eu nasci antes da geração Paulo Isidoro. Eu nasci na Seleção do Tostão, do Dirceu Lopes, do Joãozinho, do Natal. Foi essa geração que me fez conhecer o futebol de Minas Gerais. Depois veio o Atlético com aquele timaço, mas eu já tinha feito a opção, porque eu vi o Cruzeiro enfiar 6 a 2 no Santos com Dorival, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe".