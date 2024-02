RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF quer ter Juan, ex-jogador e atual gerente do Flamengo, como coordenador da seleção brasileira. As conversas já estão em andamento.

Juan negocia os detalhes finais para deixar o Flamengo. O dirigente trabalhou normalmente no clube nesta quinta-feira (8) e esteve no Ninho do Urubu. O martelo ainda não foi batido, mas há boa chance de acontecer.

O Flamengo já sabe do interesse. O clube aguarda a decisão final de Juan e da CBF.

O nome dele foi indicação de Dorival Jr. Eles trabalharam juntos no Flamengo em 2018 e em 2022.

Juan se aposentou em 2019 e desde então ocupou alguns cargos no Flamengo. Antes de sair, a função dele era ser um elo entre o elenco, comissão técnica e diretoria.

Fabinho Soldado foi outra perda do Flamengo recentemente. Ele era gerente de futebol e aceitou proposta do Corinthians para ser o executivo do departamento no clube.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues definiu como prioridade restaurar o departamento de seleções. Ele chegou a acumular funções, mas desistiu depois de ficar afastado por decisão judicial.