SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua apresentação no Sport, nesta quinta-feira (8), Lucas Lima revelou que quase perdeu o irmão no final do ano passado.

O irmão do meio-campista sofreu um grave acidente e ficou entre a vida e a morte, a cerca de dois meses para acabar o ano.

Lucas contou que pouca gente ficou sabendo, pois ele não queria que soasse como desculpa.

Ele levou cerca de um mês para acertar com o Sport, pois seu irmão iria passar por uma operação importante e Lucas queria ficar com a família após a cirurgia.

Assim que o irmão se recuperou, ele ligou para o clube pernambucano e afirmou que tinha o desejo de jogar pelo que abriu portas para ele.

Lucas jogou no Sport em 2013, emprestado pelo Inter. Marcou nove gols em 53 jogos.

"Faltando uns dois meses para terminar o ano, o meu irmão sofreu um acidente. Questão vida ou morte, uma coisa muito séria. Pouca gente soube. Abri para poucos para não parecer desculpa", disse Lucas Lima em entrevista coletiva de apresentação.

Confira o que Lucas falou:

Demora em fechar o acordo: "Quando o Sport me procurou, foi numa semana importante, o meu irmão estava se recuperando, mas tinha mais uma operação para fazer. Mas desde a primeira vez que os empresários falaram que era o Sport, eu já sabia da minha situação no Santos, eu não poderia dizer não. Mas queria ter tempo para ficar com família após cirurgia".

Desejo do coração: "Só esperei esse tempo (recuperação do meu irmão). E logo que isso acabou, eu mesmo liguei para o Sport e falei: quero ir, é um desejo do meu coração, está tudo bem aqui em casa, vou poder me entregar 100%".