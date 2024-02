PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio finalmente anunciou a contratação do substituto de Luis Suárez. Na noite de hoje, foi confirmada a contratação de Diego Costa, de 35 anos.

Desde a saída de Suárez, no fim do ano passado, o Tricolor busca um centroavante. Depois de várias investidas sem sucesso, conseguiu finalizar o acordo com seu novo comandante de ataque.

O experiente jogador, que disputou duas Copas do Mundo pela seleção da Espanha (tem dupla nacionalidade), chega após uma passagem de 15 jogos e três gols pelo Botafogo. Ele estava livre, sem contrato.

O acordo com o Grêmio vale até o final de 2024 e o jogador é aguardado em Porto Alegre para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

Costa tem vasta carreira na Europa, com passagens por Atlético de Madri, Chelsea, Wolverhampton, entre outros. No Brasil, além do Botafogo defendeu o Atlético-MG.