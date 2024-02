RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Audax-RJ e voltou ao G4 da Taça Guanabara, primeiro turno do Carioca. O triunfo por 1 a 0 foi construído com gol de David, o primeiro dele com a camisa cruz-maltina.

O duelo, que aconteceu na Arena da Amazônia, ficou marcado por uma forte lesão de Bruno Lima, volante do Audax-RJ, ainda nos primeiros minutos.

Com o resultado, o Cruz-Maltino vai a 12 pontos, alcançando a quarta colocação ? atrás de Fluminense, Nova Iguaçu e Flamengo. Já o Audax-RJ permanece sem pontuar e ocupa a lanterna do torneio.

Na próxima rodada, o time de Ramón Díaz tem pela frente o clássico com o Fluminense, enquanto o Audax visita a Portuguesa.

LESÃO FORTE

Um lance com imagens fortes aconteceu logo no começo do jogo. Na saída de bola do Audax-RJ, Bruno Lima esticou a bola e se chocou com o companheiro Matheus Claudino. Ele sofreu uma fratura completa da tíbia e da fíbula da perna direita, de acordo com informações do SporTV.

O jogo foi paralisado para atendimento, e Bruno Lima deixou o estádio de ambulância, levado a um hospital.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Rojas (João Victor), Medel, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e Galdames (Praxedes); David, Adson (Serginho) e Rayan (Rossi). T.: Ramón Díaz

AUDAX

Anderson Max; Ramon, Igor Silva, João Victor e Acácio; Bruno Lima (Gualberto) (Edilson Jr.), Matheus Claudino (Miticov), Romarinho e Rodriguinho; Bruno Paulo (Clisman) e Igor Alves (Fabinho Polhão). T.: Luciano Quadros

Local: Arena da Amazônia - AM

Data e hora: 8 de fevereiro de 2024, às 21h15

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Michael Correia

VAR: Philip Georg Bennett

Cartões amarelos: Zé Gabriel (VAS); Gualberto, Fabinho Polhão (AUD)

Cartões vermelhos:

Gols: David, do Vasco, aos 34'/1ºT