SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira usou uma série de figuras de linguagem para abordar a situação do Palmeiras na temporada de 2024. Após a vitória sobre o Ituano pelo Campeonato Paulista, o técnico comparou Aníbal Moreno a uma "carteira de luxo" como em uma ida ao shopping com a esposa do treinador e o time a um carro de corrida. Houve espaço também para uma cutucada na FPF (Federação Paulista de Futebol).

ABEL NO SHOPPING

O português citou as vontades de sua esposa no shopping ao falar sobre reforços. Ele comparou Aníbal Moreno, volante que chegou no início do ano, a uma carteira de luxo.

Abel deixou claro que, às vezes, é necessário comprar itens "caros" para conseguir o que se deseja ? o argentino custou cerca de R$ 34 milhões aos cofres palmeirenses e tornou-se, quando acionado, um dos destaques da equipe.

Às vezes, quero ir ao shopping e comprar uma carteirinha barata para minha mulher, mas ela fala: 'não quero essa, quero aquela ali vermelha, azul...'. E diz: 'ah, você pode pagar, vai lá comprar porque quero aquela'. A qualidade paga-se, não há outra forma. O Aníbal foi um reforço que, infelizmente, o clube não conseguiu trazer mais cedo com a saída do Danilo. Chegou quando tinha que chegar e estou muito grato, ao lado da torcida, pelo esforço que a diretoria fez Abel Ferreira

ABEL NAS PISTAS

O técnico também comparou seu time a um carro de corrida e colocou os gramados como "pistas". Ele evitou falar sobre o estado do campo da Arena Barueri ao prometer, inclusive, ser mais "leve nas observações" sobre o assunto, mas reforçou a importância de campos melhores.

"Queremos as melhores condições possíveis para os jogadores do Palmeiras porque nos exigem títulos, qualidade de jogo, intensidade... para que isso aconteça, é preciso bons jogadores e uma boa pista: que não tenha buracos e que seja rápida para usarmos os pneus 'slicks' e tirar os melhores tempos do nosso carro. É isso que queremos e é isso que peço. Sou treinador, não sou cuidador de grama. Posso dizer que, onde eu jogar, meu adversário também vai jogar", disse Abel.

ABEL NA "CUTUCADA"

A coletiva de Abel ainda teve espaço para uma "cutucada" na FPF, entidade que organiza o Campeonato Paulista.

Ele elogiou a "organização" do estadual, mas lembrou das premiações individuais das últimas temporadas ? ele nunca faturou o prêmio de melhor treinador, mesmo sendo o atual bicampeão do torneio. Entre 2021 e 2023, Hernán Crespo, Rogério Ceni e Thiago Carpini ganharam o troféu.

"Acho que há jogos a mais, mas é uma competição bem organizada. Estou no terceiro ou quarto ano que disputo o Paulistão e também tenho um objetivo individual: a ver se, algum dia, consigo ser o melhor treinador nesta competição, porque nunca fui. Cada ano que passa, a organização está melhor", afirmou o técnico alviverde.