SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O auxiliar técnico Thiago Kosloski não faz mais parte do Corinthians.

Kosloski anunciou na manhã desta sexta-feira (9) que está de saída. Ele fez uma publicação nas redes sociais informando seu desligamento.

O clube confirmou o desligamento do auxiliar horas depois. Em nota sucinta, o Corinthians comunicou que ele não faz mais parte do quadro de colaboradores e agradeceu pelos serviços prestados.

Kosloski comandou o time na derrota para o Santos, pelo Campeonato Paulista. Ele foi anunciado no início de janeiro na comissão de Mano, ficou uma semana como auxiliar fixo e foi demitido após um mês no clube.

O QUE KOSLOSKI DISSE

Informo o meu desligamento do Sport Club Corinthians Paulista no dia desta sexta-feira (9), e quero agradecer a todos dessa casa pelo apoio nesse período de trabalho em que estivemos juntos.

Agradeço também ao professor Mano Menezes por ter me aberto as portas do Corinthians. Desejo a todos muito sucesso e conquistas. Vamos sempre em frente!