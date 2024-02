SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima anunciou a compra do Atlético Clube Paranavaí (ACP) e com isso, o clube terá o mesmo patrocínio do Corinthians.

O cantor sertanejo adquiriu uma parte da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube paranaense.

Com isso, a Vai de Bet -patrocinadora do Corinthians- também irá patrocinar a equipe. Gusttavo é embaixador da marca.

O clube irá disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense, após vencer a terceira divisão no ano passado.