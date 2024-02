PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Keven Paulo Santos da Silva, de 18 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (8) ao tentar assaltar um militar do exército durante o Carnaval de Olinda, em Pernambuco, segundo a polícia. Se trata de um ex-jogador da base do Inter e do Santa Cruz-PE.

Segundo nota da Polícia Civil, Keven e um amigo tentaram assaltar um homem durante a festa, no Sítio Histórico de Olinda.

Tratava-se de um sargento do exército, que reagiu e baleou a dupla. Keven morreu no local, e o outro homem foi encaminhado ao hospital, e será autuado em flagrante por tentativa de roubo.

A dupla portava uma arma de fogo falsa, que foi apreendida pela polícia.

O militar se apresentou à delegacia para prestar esclarecimentos. O crime está sob investigação da 9ª Delegacia de Homicídios de Olinda.

NO INTER, ELOGIOS PELO RENDIMENTO

Keven chegou ao Inter em 2021 indicado por um olheiro após se destacar num torneio amador. De cara, chamou atenção pela capacidade técnica.

"Eu achava que tinha grande potencial. Tinha 16 anos na época e jogava no sub-17. Era canhoto, rápido, finalizava muito bem. Tinha um bom pivô, cabeceio, era bem interessante", contou Ariel Lanzini, ex-treinador da base do Inter e que atualmente é auxiliar técnico do Pelotas.

"Ele tinha personalidade forte, já tinha uma vivência extracampo. Eu, sinceramente, no treino e em jogos, nunca tive problema com ele. Era um menino que queria evoluir, desenvolver, vencer na carreira", completou.

"Fiquei muito chateado com a situação, muitas vezes os meninos não têm base familiar, vivem situações precárias, e o esporte é uma maneira deles poderem ascender na carreira. Fiquei muito triste de saber da notícia", diz Lanzini.

DISPENSA POR FATORES EXTRACAMPO

A saída do Inter não se deu por questões técnicas, mas por um problema no alojamento. Em razão de fatores extracampo, ele acabou sendo desligado no meio de 2021.

Lanzini até tentou interceder para permanência do jovem, mas o então diretor da base, Gustavo Grossi, foi irredutível.

"É complicado falar (o que aconteceu). Posso dizer que da parte de campo, nunca tive problema com ele. Ele era um ano mais novo que a maioria dos jogadores do time, por isso entrou em dois jogos. Era um atleta que precisava de trabalho, dentro e fora de campo. Muitas vezes esses meninos saem de lugares diferentes, culturas diferentes, sozinhos, e vão pra outro clima, cultura, estrutura. Precisam de apoio, e o Inter dá isso numa ótima estrutura, com psicólogo, assistente social... É muito triste o que houve com ele", afirma Lanzini.

DEPOIS DO INTER

Depois disso, passou a integrar o grupo do Santa Cruz-PE, clube pelo qual disputou a Copa São Paulo e o Brasileirão Sub-20 de 2023.

Dispensado no meio daquele ano sem oportunidades no time principal, ele integrou o grupo do Serra Branca-PB e tinha largado o futebol quando deixou o clube, no fim do ano passado.

