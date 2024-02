RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Matias Viña pode fazer a estreia pelo Flamengo neste sábado (10), contra o Volta Redonda, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Ele será relacionado pela primeira vez por Tite antes de viajar para acompanhar o nascimento da filha.

O Flamengo informou que o jogador irá ao jogo. Ele vinha treinando com os companheiros no Ninho enquanto aprimorava a parte física após lesão.

No domingo, o lateral viaja para acompanhar o nascimento da filha Faustina. Ele irá para a Itália, onde a esposa ficou.

A liberação já era prevista pelo Flamengo. O jogador se apresentou nos Estados Unidos e voltou ao Brasil antes do grupo para resolver questões burocráticas de moradia.

"Foi um momento muito difícil de vir para cá por conta do nascimento da minha filha. Mas uma decisão em conjunto. Minha esposa não podia viajar porque estava grávida. Chegamos a um acordo para estar presente no nascimento, depois voltar e estar pronto aqui. Depois de um tempo elas vão estar comigo no Brasil", disse o jogador.

Quando retornar, Viña será apresentado. O jogador ainda não deu entrevista coletiva.

"Estou me sentindo muito bem. Aqui no Brasil o calor é pesado, mas nos treinos estou me sentindo cada vez melhor com os companheiros. Muita ansiedade para estrear, os últimos dois jogos acompanhei de fora. Via a torcida no Maracanã e dava vontade de estar no campo. Infelizmente não pude, agora estou muito melhor fisicamente", afirma Viña.