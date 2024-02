SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Lázaro foi apresentado nesta sexta-feira (9) como novo reforço do Palmeiras na Academia de Futebol.

"Foi bom [ter essa experiência na Europa]. Aprendi bastante. Sou um jogador bastante versátil. Estou aqui para ajudar a família Palmeiras, que seja um ano de muitas conquistas. O período foi de bastante aprendizado, hoje me sinto muito mais preparado", afirmou o jogador.

Lázaro já apareceu no BID (Boletim informativo diário da CBF) e pode estrear contra o Santo André. O jogador aguarda a inscrição no Paulista.

O Palmeiras pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual) ao Amería (Espanha) pelo empréstimo por uma temporada. O vínculo pode ser ampliado para Lázaro jogar o Mundial de Clubes de 2025.

Lázaro chega como reposição de Artur, negociado com o Zenit (Rússia). O atacante de 21 anos despontou no Flamengo e se transferiu para o futebol espanhol.

Ele é o quarto reforço do Palmeiras para 2024. O clube já contratou o meio-campista Aníbal Moreno, o lateral/ponta Caio Paulista e o atacante Bruno Rodrigues ?que já até se lesionou, e tem previsão de volta no meio do ano.

O QUE MAIS ELE DISSE

Período na Europa

"Meu período na Europa foi bom, aprendi e amadureci bastante. Sou grato a todos do clube. Sou um jogador bastante versátil, costumo me adaptar muito bem se tiver jogando de ponta-direita, ponta-esquerda, de meia-atacante ou até de centroavante, mas o mais importante é estar aqui para ajudar o Palmeiras. Que esse ano seja abençoado para todos. Que seja uma temporada incrível, de muitos títulos e conquistas individuais também. Quando o coletivo tá junto, o individual aparece. O meu período lá [na Europa] foi de bastante aprendizado, tanto no jogo de marcação, que é uma coisa que melhorei bastante, nesta sexta-feira (9) me sinto muito mais preparado, fisicamente também. Sou grato também ao pessoal lá do Alméria por isso também."

"Desde novo eu sempre tive o sonho de jogar na Europa. Realizei esse sonho. Minha trajetória, particularmente, foi boa, poderia ter sido melhor sobre ter mais oportunidades, mas lá também eu peguei três trocas de treinador, que gera um pouco de se adaptar aos esquemas, mas não vejo isso [tempo] como um problema, vejo como um amadurecimento."

"Minha passagem pela Europa, taticamente, foi bastante positiva, aprendi muito com os treinadores que peguei lá. nesta sexta-feira (9) me sinto mais preparado fisicamente. Estou muito bem e mentalmente também. Isso não vai ser um problema."

Amizade com Garcia

"O Garcia eu conheço desde a época de seleção de base. A primeira vez que joguei contra ele foi no Campeonato Votorantin, que a gente foi campeão. A partir daí sempre tive uma amizade com ele, não só com ele, mas com o Fabinho também e até um pessoal que estava aqui, como o Verón. São garotos muito do bem, que torço bastante e quando saiu a notícia que estava tudo praticamente certo, eles mandaram mensagem 'e aí, é verdade ou não?'. Eu falei que as coisas estavam acontecendo para dar tudo certo. Quando cheguei aqui foi um momento de muita felicidade também em encontrar com ele, uma pessoa que tenho muito carinho."

Contrato com o Palmeiras

"Sobre o empréstimo com opção de compra, eu estou totalmente focado aqui no Palmeiras para dar o meu melhor. Sei o meu potencial, o meu valor, o que posso fazer para ajudar a família Palmeiras e todo mundo também, como o Abel, os jogadores. Tenho certeza que vai ser uma trajetória muito grande."

Retorno para o Brasil

"Na hora que surgiu a proposta do Palmeiras, quando se trata de um gigante, um clube que sempre disputa títulos, está sempre brigando, não à toa é campeão da Libertadores, Brasileiro, quase tudo. Quando surgiu ali foi um momento que falei 'não tem como recusar'. Muita gente pode estar achando que talvez seja um passo para trás, só que não é para mim, muito pelo contrário, é uma oportunidade muito grande. Quero ajudar, fazer de tudo para que esse ano seja maravilhoso e a gente possa ter muitas alegrias, não só os jogadores como também os torcedores."

Abel Ferreira

"Não, não tive uma conversa com o Abel por telefone [durante as negociações], mas conversei com o Anderson [Barros], que me passou bastante confiança e apoio. Eu fiquei sabendo depois de um jogo que tive lá [na Espanha] e aí depois que eu soube da proposta fiquei bastante feliz, tinha tempo que eu não ficava com brilho nos olhos. Foi um momento de muita felicidade também, ainda mais quando vi ali que estava praticamente tudo certo. Tava todo bobo dentro de casa. Um passo importante para mim. Quero fazer de tudo para ajudar."

"Em relação ao Abel, vai ser um prazer trabalhar com ele, que é um grande treinador e um excelente ser humano. Tô bastante feliz por isso e bastante ansioso para começar."

Reeditar parceria com Ríos

"O Richard é um grande amigo meu, desde a época lá no Flamengo, um garoto que eu sempre tive carinho, e ele por mim. Mesmo quando estava longe, a gente trocava algumas mensagens. Torço bastante e estou muito feliz, tava conversando com ele, sobre a seleção colombiana. É um garoto que merece muito. A gente que veio do pouco tem que trabalhar muito para conquistar as nossas coisas. Quando eu vejo ele conquistando o espaço dele na seleção colombiana e aqui no Palmeiras. Sei que é um garoto que luta bastante, que dá a garra dentro de campo e nesta sexta-feira (9) aqui no Palmeiras está tendo essa oportunidade de jogar, mostrar seu futebol, e também na seleção colombiana, fico bastante feliz. Aqui cada um tem que tá lutando pelo seu espaço, agora que estou chegando também tenho que manter os pés no chão e trabalhar bastante. A qualidade eu tenho, então juntando com o trabalho, as coisas vão dar muito certo."

Treinadores portugueses

"Trabalhei com os dois. O Mister que me subiu para o profissional e me fez ter os primeiros contatos ali. Sou muito grato por ele e até pelas palavras que ele já me deu. O Paulo também foi muito importante para mim, me deu total apoio e confiança para fazer o que eu sei de melhor, mostrar o meu futebol, ser quem que sou. A partir do momento que ele teve a primeira conversa comigo já foi um câmbio mental total. Sou muito grato."

Fazer gol ou dar assistência

"O que mais me fascina é fazer gols. Muito, muito. Desde pequeno sou obcecado por fazer gols. Isso é uma coisa que carrego comigo desde pequeno. Se der, quero fazer gol em todos os jogos. Óbvio que também ajudar dando assistência, marcando, dando carrinho, fazendo tudo o que for preciso para ajudar o Palmeiras. Claro que com gol e assistência é melhor, e ganhando também."

"Venho bastante feliz com esse projeto e estou bastante empenhado e feliz para que as coisas possam dar certo."

Brasil x Europa

"Olho também pelo lado positivo. Se os jovens brasileiros saem daqui para a Europa isso significa algo muito bom. Fico bastante feliz. É algo positivo. A gente tem que olhar também para o nosso campeonato, que é bastante forte. Se você olhar, tem 7,8 que podem disputar para ser campeão. nesta sexta-feira (9) em dia quem volta para o Brasil ou quem está no Brasil não está disputando qualquer campeonato. Tem muitos times aqui que se jogar contra os da Europa dá briga boa e pode até ganhar. Acho que a gente tem que valorizar mais o nosso campeonato. Ainda mais aqui no Palmeiras, que disputa todos os campeonatos, isso daí é importante até para outros jogadores que possam ser mais ou menos utilizados, o momento de todo mundo vai chegar."

Objetivo de ir para a seleção

"Sim, um dos objetivos é de ir para a seleção e para as Olimpíadas, que todo jogador jovem quer disputar. Eu tenho esse sonho e objetivo comigo. Nada melhor do que voltar para o Brasil, nesse grande clube, que tem todo o pessoal que dá apoio. Se você ficar 10h aqui você estará feliz, porque tem uma estrutura enorme. Nada melhor do que voltar, voltar para o Palmeiras e conquistar meus objetivos e meu espaço aqui. Se Deus quiser ir para as Olimpíadas também."

Jejum de gols

"Foi uma coisa que aprendi a controlar bem depois que subi para o profissional. Na base, se eu ficasse dois ou três jogos sem marcar, eu já ficava meio maluco comigo. Isso por um lado é bom, mas também tem que ter calma e tranquilidade. nesta sexta-feira (9) no futebol tem que ter uma boa mentalidade e confiança em si mesmo. Agora estou focado no Palmeiras, que venham muitos e muitos gols e alegrias."

Em que posição se vê jogando

"Eu posso fazer todos, mas o mais importante é estar ajudando. Ali dentro da área tenho uma boa conexão com o gol. É continuar fazendo o que sei de melhor, que é a finalização e estar trabalhando para quando vier a oportunidade colocar a minha qualidade em prática. Isso vai depender do momento e também de cada jogo, porque cada jogo pede uma formação. Eu consigo me encaixar muito bem. "

"Óbvio que ali na ponta-esquerda eu gosto mais, porque corta para o meio e tem a opção de chutar, mais clareza para criar jogadas, mas jogando na direita ou na esquerda, de meia-atacante ou centroavante, eu consigo me adaptar muito bem. A qualidade eu tenho, a noção também, agora é trabalhar tudo isso e entender tudo o que o professor Abel tem para passar, melhorar e chegar dentro de campo e dar o meu melhor."