SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou a contratação do técnico António Oliveira, português que chega para suceder Mano Menezes em meio à crise alvinegra. Ele traz quatro auxiliares.

O clube pagou ao Cuiabá -seu antigo clube- R$ 1.040.000 referente à multa rescisória. O contrato do treinador é válido até 31 de dezembro de 2024 com renovação automática por mais um ano conforme performance.

Quatro auxiliares chegam com o técnico português: Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio.

António tem 41 anos e está no futebol brasileiro desde 2020, quando chegou para ser auxiliar do conterrâneo Jesualdo Ferreira no Santos.

Depois, atuou no Athletico -onde tornou-se técnico efetivo- e trabalhou por duas vezes no Cuiabá. O Coritiba também contou com os serviços de António recentemente.

O português deve comandar o Corinthians no jogo contra a Portuguesa. O duelo ocorre na tarde deste domingo (11), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

Ele vai reencontrar Raniele no alvinegro. O volante foi um dos destaques do Cuiabá em 2023 e era um homem de confiança do técnico.