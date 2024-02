SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia foi eliminada do WTA 500 de Abu Dhabi. Na manhã deste sábado (10), a brasileira perdeu Daria Kasatkina na semifinal da chave de simples.

Com uma boa atuação, Kasatkina, 14ª colocada do ranking da ATP, venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6.

O primeiro set começou com Kasatkina quebrando o primeiro game, mas Bia conseguiu se recuperar e devolveu a quebra. A russa voltou a quebrar mais um game da brasileira, o quinto e o sétimo, e depois abriu 6 a 3 para fechar o set inicial.

Já na segunda parcial, a russa conseguiu abrir 2 a 0, mas Bia se recuperou e conseguiu virar para 4 a 2. A brasileira mostrou tranquilidade, após cometer alguns erros no primeiro set, e fechou por 6 a 4.

No último set, Bia começou muito bem ao abrir 2 a 0 após quebrar o primeiro game e confirmar seu saque. Apesar disso, Kasatkina empatou o confronto em 2 a 2. A terceira parcial foi a mais disputada, com mais de uma hora de duração. As tenistas ficaram empatadas por 6 a 6, mas Kasatkina se saiu melhor no tie-break, vencendo por 7 a 2, e fechou em 7 a 6.

AGENDA

Agora, Kasatkina aguarda o confronto entre Elena Rybakina e Liudmila Samsonova para saber quem vai enfrentar na grande final do torneio. A partida está marcada para neste domingo (11), mas ainda não tem horário definido.

Nas duplas, Bia Haddad está jogando ao lado de Luisa Stefani. As próximas adversárias das brasileiras serão as norte-americanas Bethanie Mattek-Sands e Sofia Kenin. A partida acontece ainda neste sábado.