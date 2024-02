SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está analisando a devolução do lateral-esquerdo Jorge ao Palmeiras.

A diretoria do clube alvinegro estuda devolver Jorge ao Palmeiras por causa da falta de evolução física do lateral. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho direito após uma lesão no Fluminense e não tem apresentado progresso.

Jorge ainda faz trabalhos isolados no CT Rei Pelé e não treinou com o grupo até o momento. Com as baixas de Kevyson, que precisará passar por cirurgia no joelho, e Felipe Jonatan, que se recupera de uma pancada, a falta de opções preocupa.

Carille tem utilizado Hayner, lateral direito, de forma improvisada e inscreveu Souza, de 17 anos, no Paulista. Jorge ainda não tem previsão para ficar disponível.

Segundo apurou o UOL, o Santos não pagará o salário do lateral até ele entrar em campo. O Palmeiras arca com todos os custos de Jorge até a estreia pelo time litorâneo.

Sem Jorge à disposição, Dodô pode ser reintegrado ao elenco para dar opção ao treinador Fábio Carille. O lateral não despertou interesse no mercado da bola e o Peixe deve utilizá-lo.