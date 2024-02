SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã deste sábado (10), o Corinthians apresentou Fabinho Soldado, o novo executivo de futebol do clube. Durante a entrevista coletiva, o profissional admitiu a dificuldade de mercado.

O QUE ACONTECEU

Fabinho era gerente de futebol no Flamengo e aceitou o desafio de comandar o futebol do time alvinegro em meio à crise de início da temporada. Ele será chefe de departamento pela primeira vez e falou sobre as adversidades que prevê enfrentar.

"A dificuldade de mercado existe, vamos precisar ser criativos. Vamos encontrar soluções dentro das nossas condições para que a gente consiga reforçar a equipe fazendo as contratações pontuais e importantes para que tão logo a gente tenha um elenco qualificado. Isso, claro, vai passar pelo treinador, vou conversar com ele após o treino para olhar para dentro do nosso elenco, formatação do grupo, quantidade, posições e qualidade", afirmou.

Consciente do período de crise que o Corinthians enfrenta neste início de temporada, Fabinho exaltou a construção do novo trabalho focado em tirar o time da atual situação.

"A gente está em um momento complicado pelo ano e nossa realidade é essa, a gente precisa fazer mais, é inadmissível o Corinthians ter cinco derrotas seguidas. Bem verdade é que estamos em uma construção de trabalho e também precisamos ter tranquilidade em meio às dificuldades. Temos outros campeonatos pela frente, estamos muito atentos aos detalhes para organizar o clube, olhar para frente", disse.

No Flamengo, Fabinho construiu uma boa carreira e foi promovido várias vezes até se tornar gerente de futebol e grande parceiro do técnico Tite. Agora, ele deixa o clube carioca motivado pela realização de um sonho no Corinthians, time pelo qual quase vestiu a camisa no fim dos anos 90.

"A escolha pelo Corinthians foi muito assertiva, estou realizando um sonho. Eu venho de uma equipe que conseguiu grandes títulos, conquistas, mas o desejo de estar aqui e a possibilidade de construir uma nova história no Corinthians é muito maior do que isso. Não tenho dúvidas da escolha, vim para cá sabendo de todas as dificuldades. Vim sabendo de todas as responsabilidades e também vim sabendo o tamanho do clube", afirmou Fabinho.

"Sei onde eu estou, sei o lugar onde estou inserido. Tenho que ter muita tranquilidade, sabedoria, respirar fundo, e isso não tem nada a ver com morosidade. A gente tem pressa e a cabeça no lugar. neste sábado (10) a gente está nessa situação. Não adianta esconder isso e vamos encarar a dificuldade. Apesar de todas as dificuldades, eu estou muito leve, feliz, no lugar certo, com as pessoas certas", acrescentou.

O QUE ELE FALOU

Contratação do técnico António Oliveira e questão com Márcio Zanardi, do São Bernardo

"Acho que se tem a noção de quantos nomes a gente recebe. O nome do Zanardi foi um deles e esbarramos no regulamento [do Paulistão]. O Corinthians não demorou para agir no mercado, pelas convicções que a gente tinha. A busca foi cirúrgica, não demorou, não ficamos conversando com tantos treinadores. A gente já tinha um direcionamento muito claro, foi feito acerto, o Antônio já está aí. Agora é olhar para frente e dar o apoio ao treinador".

Crítica do presidente do Cuiabá, que citou "falta de profissionalismo" do Corinthians

"Não quero me aprofundar nesta questão [da crítica do Cuiabá]. Eles receberam a ligação. Se ele [presidente Cristiano Dresch] entende que não foi o momento devido, eu também o respeito. Mas eu, pessoalmente, liguei para o Cuiabá e falei sobre o interesse no António Oliveira".

Realização de sonho

"Em 97, eu fiz um excelente campeonato pela Ponte Preta, quando conseguimos o acesso à Série A e, no ano seguinte, eu estava me apresentando no Parque São Jorge, mas por alguns problemas no menisco, eu acabei retornando para a Ponte e não consegui realizar o sonho de jogar no Corinthians. neste sábado (10) eu recebo a camisa do Corinthians com o meu nome, não vou estar em campo, mas vou estar em um lado muito importante.

Negociações com Matheuzinho e Igor Coronado

"Matheuzinho está muito aberto, tem interesse do lado, ele está muito fechado com a gente, quer o Corinthians, está por detalhes, esperamos poder resolver a situação. Temos o desejo, Flamengo tem desejo de acertar com a gente e não pode comentar enquanto não tem o acerto, espero que resolva o mais rápido possível. Sobre Igor e outros atletas, a gente só fala daquilo que já está certo. O Igor é analisado, como tantos outros atletas".