PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho recupera jogadores em baixa. Essa é uma das principais características que acompanham o trabalho do técnico do Grêmio. Com Diego Costa, o respaldo do treinador foi fundamental para a chegada com status de substituto de Suárez.

Diego Costa não foi a primeira opção do Grêmio, mas foi uma das que mais agradou Renato Gaúcho. Fontes consultadas pelo UOL contaram que o treinador preferia seu novo centroavante a outras alternativas buscadas antes.

Portaluppi ligou para Diego, que estava sem clube desde o fim do ano passado com o fim da passagem pelo Botafogo. O técnico o convidou para atuar em Porto Alegre e se empolgou com o que ouviu. O atacante de duas Copas do Mundo pela seleção da Espanha se mostrou com muita vontade de jogar no time tricolor.

PROTAGONISTA DE NOVO

Diego Costa não era figura central nos últimos times que defendeu. Alternava titularidade e reserva, convivia com jogadores mais badalados do que ele. No Grêmio será diferente.

Escolhido para substituir Luis Suárez, ele chega com titularidade garantida. Há a expectativa de carinho imediato da torcida.

Segundo apurou a reportagem, essa condição especial animou o jogador. Ele se mostrou empenhado desde os primeiros contatos para concluir a negociação.

SALÁRIO NA REALIDADE, ESTILO AGUERRIDO

Financeiramente, Diego Costa foi um bom negócio para o Grêmio. Com vencimentos próximos a R$ 750 mil mensais, mais bônus por metas, ele será menos pesado na folha de pagamento do que seriam Funes Mori ou Aboubakar, procurados antes.

O estilo aguerrido de Diego Costa também é visto como argumento positivo. A direção entende que isso atende as expectativas da torcida gremista, tradicionalmente mais identificada com jogadores com esse perfil.