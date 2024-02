SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr. estrelou o vídeo do anúncio de jogo da NFL no estádio do Real Madrid.

O time de Madrid anunciou em suas redes que o Santiago Bernabéu (Espanha) irá receber uma partida da NFL (National Football League) principal liga de futebol americano do mundo.

O brasileiro Vini Jr. foi o rosto do anúncio, que mesclou imagens dele com uma bola de futebol e com capacete e bola de futebol americano, sempre com o uniforme do Real.

O Brasil também irá receber uma partida do torneio. O estádio escolhido é a Neo Química Arena, do Corinthians, em São Paulo, e terá o Philadelphia Eagles como time da casa, no início da temporada, em 2024.

Se trata de uma iniciativa para expandir a Liga para fora dos Estados Unidos. São seis países que recebem partidas da temporada regular - além dos dois que entraram recentemente, Alemanha, Reino Unido, Canadá e México, já recebem partidas.