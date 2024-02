ÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico António Oliveira chegou ao Corinthians junto de quatro profissionais com quem trabalhava no Cuiabá. A reportagem detalha abaixo quem são os novos nomes da comissão técnica alvinegra.

BRUNO LAZARONI

Tem 43 anos e é filho de Sebastião Lazaroni, ex-treinador da seleção brasileira em 1989 e 1990. Ele conquistou uma Copa América e ficou marcado por não ter convocado Neto para a Copa do Mundo de 90.

Teve passagens como auxiliar por Athletico-PR, Botafogo, Ceará, Coritiba e Cuiabá. Chegou a assumir como interino em alguns jogos.

Foi treinador do Botafogo em 2020, mas só ficou no cargo por um mês. Trabalhou com António Oliveira pela primeira vez em 2021.

Como jogador, atuou no futebol brasileiro e também na Arábia Saudita, em Portugal e na Suíça. Ao UOL, analisou em 2020 que sua carreira nos gramados foi "mediana".

BERNARDO FRANCO

Tem 37 anos e começou como auxiliar na base do Athletico-PR, em 2018. Foi subindo internamente no clube e depois assumiu como técnico do sub-20 do Atlético-MG, em 2022, mas ficou pouco tempo.

Se juntou a António em 2022, na primeira passagem do português pelo Cuiabá. Depois, seguiu o treinador por Coritiba e, novamente, no Dourado, até o acerto com o Corinthians.

Soma passagens pela base da seleção brasileira. Ele integrou a comissão técnica do sub-15 na conquista do Sul-Americano da categoria, em 2019, e também teve passagem pelo sub-17.

DIEGO FAVARIN

Tem 34 anos e foi auxiliar de Água Santa e Barretos entre 2015 e 2017. Foi técnico do sub-17 e do sub-20 do XV de Piracicaba.

Ficou Red Bull Bragantino por mais de três anos. O trabalho durou de entre 2019 a 2022. Começou a trabalhar com António em 2022, e acompanha o treinador desde então.

FELIPE ZILIO

Tem 33 anos e é analista de desempenho desde 2013. Ele ficou quase oito anos no Internacional. Começou a trabalhar com António em 2021, no Athletico, e segue com o técnico.