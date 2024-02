SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está marcado para as 20h30 (de Brasília) de domingo (11) o Super Bowl 58, aguardado confronto que define o campeão da temporada do futebol americano nos Estados Unidos. A decisão o campeonato, que teve a sua primeira edição em 1967, coloca frente a frente as equipes campeãs das duas conferências da NFL (National Football League).

Um dos maiores campeões da liga ?com cinco títulos, mas sem levantar a taça do Super Bowl desde 1995?, o San Francisco 49ers garantiu sua vaga em mais uma final ao derrotar na decisão da NFC (National Football Confrence) o Detroit Lions por 34 a 31. Já o Kansas City Chiefs, campeão nas edições de 1970, 2020 e 2023, bateu o Baltimore Ravens por 17 a 10 na AFC (American Football Conference).

O confronto será uma reedição da final de 2020, quando os Chiefs venceram a partida por 31 a 20, em Miami.

Patrick Mahomes, 28, que superou uma lesão no tornozelo para liderar o time de Kansas e ser eleito o melhor da partida na vitória sobre o Philadelphia Eagles no Super Bowl 57, é a principal estrela dos Chiefs.

Dono da camisa 15, o astro do Kansas City se consolidou nos últimos anos como um dos grandes "quaterbacks" da liga, responsável por armar as jogadas e lançar com rara precisão a bola oval aos companheiros de equipe no ataque.

Já pelos 49ers, Christian McCaffrey, 27, tem sido um dos principais destaques na temporada. Em outubro do ano passado, o "running back" ?que tem como função correr com a bola até a linha de defesa adversária? alcançou uma marca histórica ao anotar "touchdowns" em 17 partidas consecutivas. Ele superou os 15 jogos de John Riggins e OJ Simpson e empatou com Lenny Moore, que reinava sozinho com o recorde desde os anos 1960.

O principal evento esportivo dos Estados Unidos será realizado em Paradise, cidade próxima a Las Vegas, no Allegiant Stadium, casa do Las Vegas Raiders, com capacidade para cerca de 65 mil pessoas. Os ingressos para assistir à partida variam de aproximadamente US$ 6 mil (R$ 30 mil) a US$ 43 mil (R$ 213 mil).

Inicialmente, o Super Bowl 58 estava previsto para Nova Orleans, mas a data do jogo coincidirá com o Mardi Gras, o tradicional carnaval da cidade. Por isso, a decisão foi transferida de local neste ano, e Nova Orleans sediará a partida em 2025.

MAIS DE 100 MILHÕES DE TELESPECTADORES E SHOW DE USHER NO INTERVALO

Tradicional e badalada atração da decisão, o show no intervalo ficará a cargo do cantor norte-americano Usher, oito vezes vencedor do prêmio Grammy e um dos grandes nomes do gênero R&B na atualidade. O intervalo deve ocorrer entre as 22h e as 22h30 (de Brasília).

Madonna, Michael Jackson, U2, Paul McCartney e Rolling Stones são alguns dos nomes que já se apresentaram no intervalo do Super Bowl.

Na edição anterior, que contou com o show da cantora Rihanna, cerca de 113 milhões de telespectadores acompanharam o evento, segundo dados da Nielsen.

Por se tratar de um dos eventos televisivos mais assistidos em todo o mundo, o custo médio de um anúncio de 30 segundos no intervalo do Super Bowl alcançou a cifra de US$ 7 milhões, ou cerca de R$ 35 milhões.

Uma das peças publicitárias que serão veiculadas, da cervejaria Michelob Ultra, tem como protagonista o craque argentino Lionel Messi. O jogador do Inter Miami recebeu cerca de US$ 14 milhões (R$ 69,5 milhões) pelo trabalho.

A propaganda, que aproveita o fato de os Estados Unidos serem uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, tem ainda a participação de Dan Marino, ex-astro do Miami Dolphins, e de Jason Sudeikis, ator que incorpora na peça o personagem Ted Lasso, da série de comédia de mesmo nome.

Uma atração adicional no Super Bowl de 2024 deve ser a presença nos camarotes da popstar Taylor Swift, namorada de Travis Kelce, jogador dos Chiefs. A cantora tem sido presença constante nos jogos do time e vem contribuindo para aumentar a audiência das partidas da liga.

O Super Bowl 58 terá transmissão na TV aberta pela RedeTV. E será exibido também pela ESPN, na TV fechada, e em sua plataforma de streaming Star+.