SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sucesso da primeira edição do 'NFL in Brasa' fez a liga de futebol americano mirar mais alto. O evento no Brasil, que já é a maior festa oficial do Super Bowl fora dos EUA, tem um orçamento três vezes maior e conta com mais atividades.

MERCADO E FESTA EM EXPANSÃO

O NFL in Brasa estreou no ano passado e agradou. Foram quase 5.000 pessoas prestigiando o evento em 2023, que marcou o primeiro contato da organização norte-americana com o público brasileiro.

O orçamento para a edição de 2024 triplicou, de acordo com Pedro Monteiro, CEO da Effect Sport, agência de marketing da NFL no país. O local do evento é maior, agora na Arca São Paulo, e terá mais atrações, entre elas a presença de dois ex-jogadores do Miami Dolphins, torneio de flag football e novas ativações.

"Diante do sucesso do ano passado, quisemos aumentar o evento. Orçamento três vezes maior, espaço maior, mais ativações, novas atividades. Evento muito mais completo. O evento é feito para o fã, mas quem não é também chega e se diverte. Temos que agradar e fazer quem ainda não é fã se interessar", afirma Monteiro à reportagem.

A expectativa é que mais de 12 mil pessoas frequentem o NFL in Brasa nos três dias de duração. A festa começou nesta sexta-feira (9) e vai até neste domingo (11) ?e terá, inclusive, uma transmissão própria e exclusiva do Super Bowl 58 entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

O evento também foi um dos fatores que pesou na decisão da NFL de trazer uma partida para o Brasil, segundo Monteiro. Ele afirmou à reportagem que a repercussão da festa brasileira impactou a cúpula da liga. O jogo em solo brasileiro está marcado para 6 de setembro, na Neo Química Arena, e tem o Philadelphia Eagles como mandante.

Evento que também influenciou a decisão de trazer o jogo para cá, passou uma imagem positiva na transmissão global do Super Bowl. Lá, os alto executivos viam os números de fãs ávidos no Brasil, que aumentou de 3 milhões de fãs para 38 milhões, mas ainda não tinham visto esse número se materializar em imagem. Teve um papel.