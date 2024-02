SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado na manhã deste sábado (10) no Corinthians, o executivo de futebol Fabinho Soldado deu um panorama em relação às negociações com possíveis reforços.

Fabinho Soldado falou sobre a situação do lateral direito Matheuzinho, que está prestes a ser oficializado pelo Corinthians e, portanto, deixar o Flamengo.

O novo executivo de futebol também comentou sobre o meia Igor Coronado, que está no Oriente Médio.

"Matheuzinho está muito aberto, tem interesse do lado, ele está muito fechado com a gente, quer o Corinthians, está por detalhes, esperamos poder resolver a situação. Temos o desejo, Flamengo tem desejo de acertar com a gente e não pode comentar enquanto não tem o acerto, espero que resolva o mais rápido possível. Sobre Igor e outros atletas, a gente só fala daquilo que já está certo. O Igor é analisado, como tantos outros atletas", disse.

Outro nome questionado a Fabinho Soldado foi o de Claudinho. O meia está no Zenit, da Rússia, e interessa ao Corinthians. Por fim, o executivo respondeu sobre o zagueiro Lyanco, mais um possível reforço.

"Brasil todo quer o Claudinho. Qualquer outra equipe quer. É uma questão de oportunidade, desejo do atleta, orçamento. Seria muito bem vindo se o Corinthians em algum momento tiver possibilidade de abrir negociação. Hoje não. Lyanco também... se falam muito de jogadores aqui, então a gente analisa, mas hoje não tem nada em relação a esse atleta. É dessa forma que a gente precisa agir, com muita transparência", afirmou o executivo.