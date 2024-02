SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Everton, por 2 a 0, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês e assumiu a liderança provisória do torneio. O confronto foi realizado no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

Haaland marcou os dois gols da partida, após mais de dois meses sem balançar a rede. O norueguês se lesionou em dezembro e só retornou aos gramados no fim de janeiro. Seu último gol foi em 28 de novembro de 2023, contra o Leipzig, pela Liga dos Campeões.

Com isso, o centroavante continua na liderança da artilharia do campeonato, com 16 gols, além da incrível marca de 51 gols em 50 jogos como titular na Premier League.

Com o resultado, o City chega aos 52 pontos e fica momentaneamente na liderança do Inglês. O Liverpool tem um ponto a menos, mas ainda joga neste sábado (10), às 12h, e pode reassumir a liderança, mas os Reds têm uma partida a mais em relação aos Citizens.

Já o Everton permanece na zona de rebaixamento, com 19 pontos.

COMO FOI O JOGO

O Manchester City demonstrou paciência durante a partida. Apesar da maior posse de bola (73%), o clube encontrou dificuldades para criar: o primeiro tempo terminou com nenhuma finalização no gol dos mandantes.

Já o Everton adotou uma postura defensiva, jogando na retranca até onde foi possível, mas não conseguiu impedir o artilheiro do campeonato de marcar.

O time visitante terminou a partida com somente uma finalização ao gol, além de nenhum escanteio cobrado -o City teve nove.