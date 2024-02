SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nadador australiano James Magnussen aceitou um milhão de dólares (R$ 4,97 milhões, na cotação atual) para participar dos Enhanced Games, evento aberto a atletas que se dopam.

O recorde atual dos 50 metros livres foi estabelecido por César Cielo em 2009, com tempo de 20,91 segundos. O brasileiro conseguiu o feito usando o maiô de poliuretano que acabou sendo banido.

Magnussen foi campeão mundial dos 100 metros livres em 2011 e 2013. Além de conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres-2012 na mesma categoria.

"Quero abordar isso da maneira certa. Tomar os suplementos certos. Não sei muito sobre esse mundo, então quero investigar. Quero ter a equipe certa atrás de mim. Eu faria isso. Gostaria de documentar isso em vídeo. Mostrar como isso pode ser feito de forma segura e adequada e criar um atleta que nunca vimos antes", escreveu em seu Instagram.

Magnussen ostenta a marca de 21,52 nos 50 metros que alcançou há 11 anos. Ele também conquistou o bronze olímpico no 4x100m medley em Londres e no 4x100m livre no Rio. Ele está aposentado das piscinas desde 2019.

Os Enhanced Games são organizados por Aron D'Souza, com a intenção de permitir a participação de atletas que consomem substâncias dopantes em cinco modalidades: atletismo, natação, levantamento de peso, ginástica e esportes de combate.

Magnussen expressou apoio aos 'mini jogos' e acredita que sua participação abrirá caminho para outros atletas seguirem o mesmo caminho.